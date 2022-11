Zuliet Seminario no soportó la frustración de no poder con un obstáculo del circuito de ‘Esto es Guerra’. La arequipeña llegó al mismo tiempo al agua, pero por más que trataba no superó el momento y según se ve en las imágenes terminó dejando de lado la competencia y en su lugar Luciana Fuster se llevó el punto para los combatientes. (Fuente: América TV