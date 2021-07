Mostrar menos

Dalia Durán manifestó que el artista llegó a su domicilio con la intención de golpearla porque ya no deseaba mantener una relación con el cantante. “Yo creo que él ya venía premeditado a lo que me iba a hacer para desquitarse todo el rencor y cólera porque no quería estar con él”, confesó. (Fuente: Latina TV)