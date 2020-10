Mostrar menos

Christian Domínguez inauguró su nuevo chifa en San Miguel y fue sorprendido por sus tres hijos, quienes fueron padrinos de su nuevo emprendimiento. “De verdad muchas gracias. Lo último que se me puede haber ocurrido es que me traigan a ellos que tanto los quiero, y quiero que sepan que todo esto es también para ellos, y que Dios me los cuide muchos”, dijo. Fuente: [América TV]