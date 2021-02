Mostrar menos

Brunella Horna estuvo como invitada en “América hoy” y sorprendió con su respuesta sobre sus exs relaciones amorosas. “No siempre he estado enamorada. Hoy en día, hace tres años, sí (...) No me acuerdo de su nombre, ni nada. Yo he tenido una pareja que fue pública, pero no me acuerdo, ya me olvidé”, dijo. Fuente: [América TV]