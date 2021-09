Mostrar menos

Las bromas pesadas de Edson Dávila no fueron soportadas por la cantante Yolanda Medina, quien se ofendió porque el popular ‘Giselo’ le hizo un comentario relacionado a su edad. “Te tengo mucho cariño pero te estás pasando de la raya. Tranquilo conmigo respecto a la edad. No soy tu compañerita que está allí contigo y me respetas”, destacó la artista. (Fuente: América TV)