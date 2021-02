Mostrar menos

‘El Reventonazo de la Chola’ realizó un homenaje al actor Osvaldo Cattone. quien falleció el pasado lunes. Betina Onetto estuvo de invitada y no pudo evitar llorar al recordar al director de teatro. “Es una pena no poder abrazarnos y no poder llorar y despedirlo como debiéramos hacerlo”, expresó. Fuente: [América TV]