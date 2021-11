Mostrar menos

Las redes sociales no han pasado desapercibido el aplastante triunfo peruano sobre Bolivia, pero no tanto por el resultado si no porque el primero que anotó el gol de la goleada fue el jugador más querido por la afición, estamos hablando de Gianluca Lapadula. A continuación, te mostramos estos divertidos memes que sin duda te robarán una sonrisa.