El periodista deportivo, Óscar del Portal, deseaba ser conductor en la nueva temporada de ‘Habacilar’, también contó que él fue parte del público y concursó en el programa en aquellos años. “Era en la época en la que yo estaba en la universidad y le decía a Raúl que me invite seguido para seguir pagándome la universidad. Yo me he ganado mis 500 dólares en Habacilar”, comentó el conductor. (Fuente: América TV