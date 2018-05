'Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS' se anunció para septiembre

Sorpresa por parte de Konami , ya que muy pronto podremos volver a controlar el 'Jehuty' gracias al próximo lanzamiento de Zone of the Enders: The 2nd Runner , juego que ya cuenta con fecha de lanzamiento.



Zone of the Enders: The 2nd Runner llegará el próximo 4 de setiembre para PS4 y PC . Esta entrega será una versión remasterizada en 4K del juego que disfrutamos en PS2. Pero además de esto, también podremos jugarlo en la modalidad de VR en un hangar interactivo en 3D, un visor de modelos en 3D y detalle aparte un modo para disfrutar todas las escenas cinemáticas.



Y quienes hagan la reserva del juego desde la PS Store, podrán obtener un tema especial llamado Welcome to M∀RS junto a un set de avatares del título.