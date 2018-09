'Zone of the Enders: The 2nd Runner – M∀RS': Título de Konami ya se encuentra disponible [VIDEO]

Konami anunció que 'Zone of the Enders: The 2nd Runner – M∀RS' está ahora disponible para PS4, PS VR y PC vía Steam. Los jugadores podrán experimentar emocionantes combates de mec-acción, remasterizados en 4K y con la tecnología de PlayStation VR , con audio rediseñado.



'Zone of the Enders: The 2nd Runner – M∀RS' sigue la batalla que se libra entre el ágil 'Jehuty Orbital Frame' robot pilotado por un joven luchador por la libertad y la siniestra organización militar, BAHRAM.

Los jugadores pilotarán a ' Jehuty' en batallas, usando sus capacidades avanzadas de combate como ataques cuerpo a cuerpo y de rango, y una variedad de sistemas de armas secundarias. El juego presenta un elenco dinámico de personajes manejables que impulsan la trama hacia su final dramático.



Se presentarán nuevos modos y características en esta entrega incluyendo una configuración de controlador o 'Modo Pro', una configuración de dificultad 'Muy Fácil', varios módulos de entrenamiento y un minimapa.

El contenido VR adicional traerá un visor de modelo 3D, un hangar 3D y un teatro cinematográfico donde los jugadores pueden volver a ver cualquier secuencia de historia y ver escenas de corte en VR completo.

Para los jugadores que quieran obtener una parte de la experiencia de acción del robot en 4K y VR antes de la compra, estará disponible una segunda versión demo de ' Zone of the Enders: The 2nd Runner – M∀RS' en la tienda de PlayStation y PC vía Steam.