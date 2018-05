'Zone of the Enders-The 2nd Runner': Demo ya se encuentra disponible en 4K y VR [VIDEO]

Konami ha anunciado que el demo en modo 4K y VR de ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER – M∀RS ya está disponible en la tienda de PlayStation . Los jugadores ahora pueden vivir la experiencia directa del clásico juego de acción mecánica para PS4 y PlayStation VR.



'ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS' es la versión remasterizada del juego original con gráficos excelentemente mejorados y un audio rediseñado hecho para las consolas y PC de última tecnología.

Los jugadores se verán inmersos en un combate de acción mecánica y de alta velocidad, todo en modo 4K en tercera persona, además experimentarán el juego completo por primera vez en VR.

Este título se lanzará en PS4 , PlayStation VR, y PC a través de Steam el 4 de septiembre en el continente americano y el 6 de septiembre a nivel mundial, con un precio al público recomendado de 30 dólares.