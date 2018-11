PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) , el juego que desató junto a Fortnite la fiebre de las batallas campales multijugador en línea, dejará de ser un juego exclusivo para Xbox One y llegará oficialmente a PlayStation 4 este 7 de diciembre.

PUBG es un shooter battle-royale donde 100 jugadores caen en un mapa y pelean por sobrevivir. Se trata de un juego de vida o muerte que consiste en explorar y saquear cada rincón en busca de armamento y armadura.

El ganador de la partida es el último en quedar en pie y alcanzar la elusiva ‘Chicken Dinner’ (Cena de Pollo en inglés) – con todos los derechos de fanfarronear incluidos. Cabe precisar que para jugar en línea se requiere una conexión en Internet y una suscripción a PS Plus.

PUBG se lanzará con tres icónicos mapas (Erangel, Miramar y Sanhok) y un cuarto adicional unos meses después. El juego incluirá todas sus características (Custom Matches, Ranked System, Event Mode, Trophies y más).

El juego desarrollado originalmente por Brendan Greene y publicado por Bluehole (adaptado para PS4 por PUBG Corp.) contará con varias opciones de pre-orden, que van desde su versión en formato físico hasta varias digitales con diversas recompensas.

Asimismo, quienes compren anticipadamente el juego podrán acceder a skins y accesorios de títulos clásicos de Sony (como el traje del desierto de Nathan Drake de la saga Uncharted o la mochila de Ellie de The Last of Us), así como avatares.