Un video publicado en YouTube muestra todos los títulos que se estrenarán durante el 2018 para la exitosa consola de Sony: PlayStation 4, entre los que destacan tanto exclusivos como 'third-party' (títulos también para otras consolas)



SIE Japan es el responsable del video titulado "Playin’ Swingin", en donde podemos apreciar los adelantos exclusivos de 'God of War ', 'Detroit: Become Human', 'Shadow of the Colossus', que son exclusivos para PlayStation 4.

Además, aparecen juegos 'third-party' como Dragon Ball FighterZ , Dissidia Final Fantasy NT o Far Cry 5. Como detalle extra, el video es musicalizado por 'H Zettrio', 'Tamaki Roy', 'Chinza Dopeness' y 'Majiko'.



De esta forma, empieza la expectativa por los juegos a estrenarse este año, muchos de los cuales ya cuentan con cierta fama, gracias a sus títulos predecesores.