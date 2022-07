Ya no queda nada para que Devolver Digital ponga a la venta ‘Cult of the Lamb’, y gracias a este título veremos que la creación de un culto no es algo fácil de generarse, y menos para ‘Aquel Que Espera’.

El título recreará diversas situaciones, como el haber perdido toda esperanza y otras más. Pero gracias a la fuerza de las convicciones y ayuda de diversos personajes se podrá mantener el camino correcto.

Y justamente estos personajes, algunos más coloridos que otros, son los que podremos ver en el nuevo material y que nos ayudarán en las ‘Tierras de la Vieja Fe’.

‘Cult of the Lamb’ saldrá el 11 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Nueva tráiler de ‘Cult of the Lamb’