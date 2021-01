Milestone anunció que ‘Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4’ está disponible para pre-orden digital en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (Steam).

En consolas, los jugadores tendrán acceso a dos versiones diferentes del juego, la normal y la edición especial, cada una con bonificaciones dedicadas. Para PC, la preorden garantizará un 10% de descuento sobre el precio completo del juego junto con el ‘Paquete de Personalización Patriot’.

Y como detalle extra a este anuncio, la desarrolladora ha publicado un nuevo tráiler, en el que muestra todas las novedades que harán que el juego haciendo que este sea el más ambicioso de la serie.

Detalle aparte, y como siempre en la franquicia, los jugadores podrán personalizar a sus competidores con toneladas de contenido gracias a más de 110 marcas oficiales para personalizaciones cosméticas y de rendimiento tanto para el ciclista como para la motocicleta. Además, el modo en línea contará con una experiencia multijugador atractiva y sin demoras gracias a los servidores dedicados.

‘Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4’ estará disponible en todo el mundo a partir del 11 de marzo de 2021 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC/STEAM y Google Stadia.

Nuevo tráiler de ‘Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4’

