Ya no va quedando nada para lo que será el lanzamiento de ‘Contra: Rogue Corps’, título que nos hará revivir el intenso modo de juego de una franquicia que no vemos desde hace ocho años.

Durante lo que el último E3, Konami presentó de forma oficial esta nueva entrega, secuela ambientada varios años después de ‘Contra III: The Alien Wars’, y que permitirá que hasta cuatro jugadores participen en una partida tratando de vencer la invasión alienígena.

Detalles aparte, y al igual que ‘Neo Contra’, ‘Contra: Rogue Corps’ presentará vista isométrica cenital. Y como plus a todo esto, ya se pueden descargar la versión de prueba, disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Eso sí, el progreso de esta demo no aplicará para el título cuando sea lanzado.

‘Contra: Rogue Corps’ llegará a PS4, Xbox One, Switch y PC el próximo 24 de setiembre.