La épica historia de ‘Xenoblade Chronicles Definitive Edition’ nos presenta a ‘Shulk’, ‘Fiora’ y ‘Reyn’ en una trama que revive la misma historia original. Aquí, los ‘Humas’ son una civilización muy similar a los seres humanos y viven condenados por los restos de una gran batalla entre 2 titanes: ‘Bionis’ y ‘Mekonis’, los cuales quedaron destruidos. A raíz de este suceso, la vida se ha esparcido creando grandes ecosistemas, ciudades y demás.

‘Shulk’ es uno de los supervivientes de una gran batalla entre los ‘Humas’ y los ‘Mekón’, esto define completamente el carácter y el destino de nuestro personaje. ‘Monado’, una espada legendaria con un poder bastante misterioso, será la herramienta que defina a ‘Shulk’ como héroe y sirve de premisa para otros. Esta es una herramienta muy interesante a nivel narrativo, por que empezamos con personajes más contrastados y una idea ya formada que gira alrededor de ‘Monado’, sumandole importancia a la herramienta incluso antes de empezar la aventura.





DETALLES

Esta edición definitiva cuenta con un nuevo apartado gráfico, con mejores texturas y mejor optimización. Si en ‘Xenoblade Chronicles 2’, mediante una aparición pudimos ver a ‘Shulk’, creo que ese fue el primer indicio de que este juego iba a llegar en algún momento. Era muy necesario el paso a la alta definición de esta aventura, ya que sus grandes entornos y modelados habían envejecido mal debido a la resolución de Wii. Una edición definitiva muy necesaria en ese aspecto.

'Xenoblade Chronicles: Definitive Edition' ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Pero las mejoras no solo son gráficas, también en el diseño artístico. Al seguir la linea que había en ‘Xenoblade Chronicle 2’, ahora ‘Shulk’, ‘Fior’, ‘Reyn’ y demás personajes tienen un nivel mayor de expresividad y eso suma positivamente al lado dramático de la aventura. Gracias a la potencia de Nintendo Switch, algunos tiempos de carga, como los viajes rápidos son casi instantáneos y eso es un gran avance, ya que recorrer el gran tamaño de los mapas a veces es un poco pesado por lo accidentado que son los escenarios.

MECÁNICAS

Básicamente sigue siendo el mismo juego de rol que recordamos y mantiene la premisa clásica de Monolith Soft. Nuestro personaje atacará de forma automática y de nosotros depende el posicionamiento y el uso de las ‘Artes’, que vendrían a ser las habilidades activadas de cada personaje. Si bien ‘Xenoblade Chronicles 2’ abusaba de los tutoriales, aquí si son necesarios. El tiempo le dio la razón a la desarrolladora.

MÚSICA

La banda sonora a pesar de ser la misma y no encontrarse re grabada, sigue siendo magistral y en muchos casos supera a la secuela. Temas como ‘You Will Know Our Names’ sigue siendo una obra maestra y volver a escuchar ‘Gaur´s Plain’ en ese gran campo abierto sigue siendo algo genial.

'Xenoblade Chronicles: Definitive Edition' ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

NOVEDADES

Una de las más grandes novedades es ‘Future Connected’, un epílogo adicional que funciona como secuela casi inmediata al juego original. Aquí veremos a un ‘Shulk’ más maduro y con mejor diseño artístico, nuevamente acercándose a lo visto en ‘Xenoblade Chronicles 2’. Esta aventura se desarrolla en una nueva área de ‘Bionis’ aproximadamente un año después de la aventura principal. La premisa que da inicio a este capítulo es buscar ‘Alcamoth’, la capital perdida del imperio.

Si bien este capítulo prometía unir muchos cabos sueltos en la historia y conectarla de alguna forma con la segunda parte, su desarrollo no es muy óptimo e incluso podemos decir que termina de forma apresurada. Se entiende que no quisiera desarrollar una expansión como ‘Torna’, ‘The Golden Country’ al ser, prácticamente, un nuevo juego. Quizás, ‘Future Connected’ no llega a la altura después de un juego original muy memorable. Lo mejor es que puede ser seleccionado desde el inicio y evitar la historia principal si es que solo quieres jugar este nuevo arco.

CONCLUSIÓN

‘Xenoblade Chronicles Definitive Edition’ sigue cometiendo sacrificios a la hora de ser jugado, siendo la parte portátil la más perjudicada. La batería se consume de forma muy rápida, las texturas pierden calidad, distancia de dibujado y la resolución se reduce considerablemente. A pesar de ser un juego remasterizado de Wii, se recomienda jugar en el televisor. ‘Xenoblade Chronicles’ fue una evolución como estudio para Monolith Soft. y con este lanzamiento, podemos decir que es uno de los estudios más importantes de Nintendo y solo están haciéndose espacio en la industria para regalarnos su próxima obra maestra.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo. ‘Xenoblade Chronicles Definitive Edition’ pueden encontrarlo en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Monolith Soft

• GÉNERO: Juego de rol

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 8.5

VIDEO RECOMENDADO

Análisis de ‘Xenoblade Chronicles Definitive Edition’ en GameON Perú21TV