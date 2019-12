Luego de muchos rumores, la nueva consola de Microsoft de cara a la próxima generación ya tiene un nombre oficial, ‘Xbox Series X’.

Y no solo esto, sino que Phil Spencer, jefe de la marca Xbox Microsoft, no solo aprovechó el desarrollo de The Game Awards 2019 para anunciar el nombre de la consola, sino que además presentó un video de la misma.

Además, Spencer añadió que ‘Xbox Series X’ es “nuestra más rápida y poderosa Xbox”, la cual podrá establecer nuevos límites para el desempeño, velocidad y compatibilidad, añadiendo además que quince estudios de Microsoft ya se encuentran trabajando en títulos para esta.

Se espera que durante el E3 del próximo año se revele su precio y fecha de lanzamiento, aunque ya desde Microsoft se decantan para el lanzamiento de la misma a finales del próximo año.