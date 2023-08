Cuando uno era más joven veía en diversos canales de televisión local lo que era la lucha libre de la WWF, lo que hoy se conoce como la WWE. Es así que pudímos conocer a grandes estrellas como ‘Hulk Hogan’, ‘The Ultimate Warrior’, entre otros más. Y el mundo de los videojuegos no ha estado alejado de todo esto, solo que en esta oportunidad llega una visión distinta desarrollada por Mega Cat Studios, nos referímos a ‘WrestleQuest’.

El título llegará en formato multiplataforma y transgeneracional desde el próximo 22 de agosto.

EL LARGO CAMINO

Con tan solo dar nuestros primeros pasos en ‘WrestleQuest’ veremos que este título no es algo que hemos visto anteriormente. Y es que toda la trama será contada en un programa de radio en el que incluso podremos encontrar algunas de las leyenda como Jake ‘The Snake’ Roberts o Jeff Jarrett entre otros luchadores ya retirados.

Y es desde aquí que toda la acción se traslada de un mundo fanstático en el que solo importa la lucha libre. Es así que nos encontraremos con ‘Muchacho Man’, nuestro protagonista quien solo vive para ser la leyenda más grande. Cabe señalar que ‘Muchacho Man’ tiene como gran inspiración a otra leyenda, ‘Macho Man Randy Savage’.

PRIMERAS LIGAS

Teniendo esto presente, tendremos que ir escalando en este título de rol y acción con las primeras ligas, las más pequeñas, esto para abrirnos paso hasta llegar a la PAW. Para esto, deberemos entrenar muy duro para lograr pasar de ser un simple aspirante a todo una estrella.

A esto, casi todos los personajes que veremos son figuras o muñecos de acción, algo que podremos notar gracias a las articulaciones de sus extremidades. Solo uno que otro con formas distintas. Otro detalle en este punto lo podemos apreciar en los diálogos, ya que veremos como este hace uso de terminologías relacionadas con la lucha libre.

Eso sí, el título llega con textos traducidos al español latinoamericano, así que nadie se perderá ni un solo detalle… claro está, uno que otro diálogo que no ha sido traducido, muy puntuales, y solo se podrán leer en inglés.

MUCHA LUCHA

Ahora bien, como apuntamos líneas arriba, ‘WrestleQuest’ es un título de rol y acción, hay elementos que no pueden faltar, como el uso de objetos los cuales otorgan mejoras en nuestras estadísticas o mejorar con puntos de experiencia. Todo esto hará que podamos salir victoriosos en los diversos combates por turnos a los que nos enfrentemos.

Así es, las luchas serán por turnos. Y es luego de ingresar al cuadrilátero, tendremos que ir seleccionando las diversas acciones que realizaremos por turnos, ya sean ataques normales o especiales, los cuales consumirán puntos de habilidad al ejecutarlos pero un mayor daño en nuestro enemigos. Aunque hay que mencionar algo, y es que los ‘quicktime events’ no estarán ausentes, por lo que habrá que presionar ciertos botones en momentos específicos y demostrar que tan buenos son nuestros reflejos.

EXTRAS

Fuera de todo esto, también podremos tener ciertas ayudas de parte de los managers los cuales nos darán ‘una mano’ fuera del ring si es que cumplimos ciertas condiciones. Y como detalle extra, y no pudiendo faltar, tendremos las entradas a los escenarios. Es decir que, en ciertos encuentros, tendremos que decidir que iluminación, efectos de pirotécnia o música usar.

Y para que todo este completo, los espectadores no podrían faltar. Así pues, deberemos hacer que estos vivan al máximo cada lucha con con gritos, aplausos, carteles y demás. Todo esto lo podremos hacer si es que acertamos nuestros golpes, ataques especiales y demás, logrando que la ‘barra de exaltación’ suba, lo cual también hará que obtengamos premios especiales.

CONCLUSIÓN

‘WrestleQuest’ es un título con el que podremos pasar un buen rato. Combina de forma correcta todo lo referente a la lucha libre y el rol, aunque no es perfecto ya que en algunos momentos puede ser repetitivo. Fuera de esto, goza de un buen argumento y los muñecos de acción representan muy bien a los personajes de la vida real. De esta forma, y si han crecido con la WWE este es un videojuego que no puede faltar en la biblioteca de cada uno, aunque no es un ‘AAA’.

El análisis de ‘WrestleQuest’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada para PC.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: iPhone/iPad, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Mega Cat Studios

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Skybound Games

• PUNTAJE: 7.5

Tráiler de lanzamiento de ‘WrestleQuest′