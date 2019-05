'World War Z': Cooperación al máximo para poder sobrevivir [RESEÑA]

De seguro muchos recordarán la película 'World War Z' , protagonizada por Brad Pitt y que está basada en un libro homónimo. Pues ahora nos llega un juego basado en esta misma novela que junta elementos de la película y que nos recuerda a un título muy conocido: 'Left 4 Dead'.

'World War Z' es, en términos generales, un juego de acción en tercera persona donde nuestra misión será sobrevivir a oleadas inmensas de zombies. El juego se divide en capítulos, cada uno con sus propios protagonistas, historias y motivaciones. Para conocer un poco más de ellos (y como se hacía en el pasado), debemos terminar la campaña para conocer un poco de su historia y donde estuvo en el momento del apocalipsis.

Esta forma me parece super interesante ya que nos obliga a jugar con todos para conocerlos. Pero, aunque algunos personajes son muy interesante, otros no gozan del mismo nivel y hubiera preferido usar este método con cuatro protagonistas únicos y así generar empatía con cada uno de ellos. Hay una historia en el fondo que puede interesar al jugar, pero está contada de una forma sencilla que no llega a enganchar del todo.

Viéndolo de una forma fría, por más interesante que sea una historia, la interacción entre personajes es muy nula y no notas que están trabajando juntos para sobrevivir.

World War Z ya se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC. World War Z ya se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC.

Cada capítulo del juego está basada en una ciudad, desde New York hasta Jerusalem. Cada capítulo se divide en 3 partes que son completadas de forma independiente. Cada parte o nivel no te llevará más de 10 minutos en dificultades sencillas e intermedias. Algunos escenarios están recreados de forma muy fiel y aunque el juego no cuenta con los mejores gráficos, se nota que aquí hay un trabajo bastante destacable. Algo que si me pareció curioso es que durante nuestra misión encontraremos distintos elementos como cilindros o redes con espinas y si tratamos de pasar, los traspasamos. Un error común no tan grave pero si van a colocar estos elementos, deberían tener una razón: ser un obstáculo, lastimarnos o algo.

Cuando ya elegimos a nuestro personaje, debemos escoger la clase que usaremos y en base a esto, nuestras armas iniciales. Mientras más juguemos, podremos desbloquear muchas habilidades para hacer único a nuestro personaje. Esta es una idea acertada y que diferencia al juego del título de Valve.

La estructura de cada misión es la misma: avanzar, recoger algún elemento o asegurar un punto, pelear con una horda final y escapar. Claro que esta estructura no es mala, pero se pudo aprovechar más. El diseño de los niveles sufren del mismo problema que ' Left 4 Dead' : son pasillos. No puedo decir que siempre se avanza en línea recta pero no es posible la exploración, ni siquiera puedes perderte por que en todo momento hay un signo que te indica el camino a seguir.

Las armas del juego son variadas y muy interesantes: arma principal, secundaria y contundente. Si, algo similar a juegos como 'Destiny' o 'Anthem'. Las balas están distribuidas de forma pésima en algunas armas y esto entorpece mucho la experiencia del juego. Con algunas habilidades puedes tener ciertas ventajas en ciertas armas pero hasta que llegues a ese punto, ya habrás encontrado tu arma ideal o quizás abandonaste el juego. Lo que sí hay que agradecer es la variedad y aunque no encontraremos armas de corto alcance, algunas trampas o torretas le darán un toque estratégico al juego.

Algo que me llamó tremendamente la atención y no en el buen sentido fue el 'fuego aliado' ('friendly fire'). Esto quiere decir que si un aliado se pone en frente mientras estás disparando, lo dañaras. Algunos pueden decir que esto le da un factor de realismo y de estrategia ya que cada aliado debe estar bien posicionado y ese es un punto válido. Pero qué pasaría si dijera que la inteligencia artificial no es del todo buena. En este aspecto 'Left 4 Dead' lleva una ventaja abismal.

Los enemigos se dividen en varias clases, partiendo desde los zombies básicos hasta algunos con habilidades especiales, tenemos un cazador, un zombie que arremete contra nosotros, uno que al morir deja una especie de humo tóxico y otro que llama a distintos zombies. Me hubiera gustado que existiera un poco más de trabajo en este aspecto.

World War Z ya se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC. World War Z ya se encuentra disponible en PS4, Xbox One y PC.

La dificultad del juego es bastante interesante, con niveles elevados que van a convertirse en todo un desafío. No solo tendremos zombies más resistentes, también el 'fuego aliado' será más letal y solo podremos sobrevivir a una caída. Jugarlo en dificultades altas y con unos amigos puede ser la forma correcta de disfrutar este juego.

Audiovisualmente es correcto. Algunas texturas están por debajo de un nivel medio y la iluminación no resalta demasiado, pero se ve bien. No goza de un nivel gráfico alto, pero no es lo peor que hemos visto de esta generación. He de suponer que esto se debe a la gran cantidad de enemigos que aparecen en determinados momentos y con una carga gráfica todo eso hubiera sido un problema.

'World War Z' es un juego regular, tiene cosas buenas, y tiene cosas malas. Si eres de jugar con amigos y ya te cansaste de 'Left 4 Dead', esta puede ser una alternativa interesante para ti. No es una experiencia inmersiva pero sí es entretenida si juntas los elementos correctos. Lo bueno es que la base jugable funciona y puede mejorarse con distintas actualizaciones. La fórmula de cooperación y zombies funciona bien y 'World War Z' tiene todo para ser un clásico de los juegos cooperativos, solo falta que le pongan muchas ganas.



FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC

DESARROLLADORA: Saber Interactive

GÉNERO: Survival, Acción, Cooperativo, Tercera persona

DISTRIBUIDOR: Focus Home Interactive

​PUNTAJE: 6.5