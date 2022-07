‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King’ es sin duda alguna una de las mejores expansiones del universo ‘World of Warcraft’, y teniendo presente esto desde Blizzard han anunciado que la nueva versión de la misma ya tiene fecha de lanzamiento oficial.

Por medio de un comunicado de prensa, la compañía anunció que este 26 de setiembre ya se encontrará disponible ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’.

Pero eso no es todo, ya que todo el contenido extra o adicional también estará disponible y sin costo alguno para todos los gamers que paguen su suscripción de ‘World of Warcraft Classic’.

Detalles aparte, y entre todas las novedades para todos los gamers, se podrá encontrar la clase ‘Caballero de la Muerte’ esto fuera de una versión original de los logros, una nueva profesión y la posibilidad de poder explorar los picos nevados de ‘Rasganorte’.

Nuevo tráiler de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’