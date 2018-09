La compañía japonesa 'Square Enix' reveló el nuevo tráiler de lanzamiento de 'World of Final Fantasy Maxima' para Nintendo Switch, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo el Xbox One X, PS4 y STEAM.



Siguiendo el lanzamiento original en 2016, 'World of Final Fantasy Maxima' traerá nuevos 'Mirages' y campeones de 'Final Fantasy' para agregar aún más diversión y emoción a esta única aventura. También presenta un nuevo sistema en el cambio de avatares, que brinda a los jugadores la capacidad de luchar batallas estimulantes en los zapatos de héroes legendarios de 'Final Fantasy', incluyendo a 'Noctis' ('Final Fantasy XV'), 'Yuna' ('Final Fantasy X'), 'Lightning' ('Final Fantasy XIII') y muchos otros favoritos de los fans.



El trailer de 'World of Final Fantasy Maxima' ya se encuentra disponible y lo compartimos en este post.



'World of Final Fantasy Maxima' llegará el 6 de noviembre a Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One X, PS4 y STEAM.