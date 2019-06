'Wolfenstein: Youngblood' revela su duración y otros detalles [VIDEO]

Durante el E3 2019 , uno de los títulos más importantes que presentó Bethesda fue 'Wolfenstein: Youngblood' , la próxima entrega de la franquicia.

Jerk Gustafsson, productor ejecutivo de Machine Games, empresa desarrolladora del título, reveló nuevos detalles acerca del este al portal Venture Beat.

Gustafsson reveló que esta entrega contará con una historia más corta que su predecesor. El motivo de esto se debe a que este videojuego posee una narrativa no lineal, es decir que podremos hacer o desarrollar casi todas las actividades en el momento y orden que deseemos. Gracias a esto, es que se han añadido más misiones como también una serie de actividades extra. Es por esto que 'Wolfenstein: Youngblood' tendrá una duración entre las 25 a 30 horas de juego si es que completamos todo su contenido.

Por otro lado, Gustafsson comentó también el por qué se decidió que esta entrega fuese de tipo cooperativa de 2 jugadores y no de 4. Esto, se debió a limitaciones técnicas y de tiempo, además de poder explorar en mejor forma la historia de las hijas de 'Blazkowicz', las cuales fueron presentadas en 'Wolfenstein: The New Colossus'.

Como dato extra, Gustafsson añadió que las gemelas no tendrán grandes de diferencias en su modo de juego, ya que el objetivo principal del título es el de poder divertirse con un compañero al momento de jugarlo.

'Wolfenstein: Youngblood' llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch el próximo 26 de julio.