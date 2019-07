'Wolfenstein: Youngblood': Evolución a medias en un futuro distópico [RESEÑA]

No hace falta tener una bola de cristal para saber cómo es que 'B.J. Blazkowicz' luciría en esta entrega y que 'Wolfenstein: Youngblood' es una nueva historia protagonizada ahora por dos nuevos personajes, 'Jess' y 'Soph', hijas del mismo 'Blazkowicz', quienes partirán en la búsqueda de su padre a una ciudad de París tomada por los nazis diecinueve años después de lo sucedido en 'The New Colossus'.

'Youngblood' significa 'sangre jóven', por lo que este título representa cambios a lo que ya conocíamos en títulos previos. Ubicándonos en los años ochenta, los nazis gozan del dominio total, y tan solo grupos reducidos de rebeldes se unen para hacerles frente. Así pues, desde las catacumbas de Francia, iremos conociendo a diversos personajes que nos ofrecerán una gran variedad de misiones, principales, secundarias y otras más de tipo alternativas con una interesante propuesta comparadas con entregas anteriores.

Antes de comenzar a jugar, deberemos seleccionar que hermana deseamos controlar, su traje, casco, tipo de armadura, armas y otros detalles más, aunque esto no presentará muchas variantes, ya que conforme vayamos recogiendo armas o mejoras, la otra hermana gozará de lo que recolectemos. Aunque de esta forma Bethesda nos deja en claro desde un inicio que 'Wolfenstein Youngblood' es un título cooperativo. Podremos jugarlo en compañía de la inteligencia artificial, la cual es muy eficiente aunque hubiese sido mejor si pudiésemos dar ordenes a nuestra compañera, o de otro jugador de forma local u en línea, incluso sin tener o haber comprado el juego gracias al 'Buddy Pass'.

Por otro lado, 'Wolfenstein Youngblood' nos ofrece una serie de acciones de personalización al momento de jugar, como la de ser invisibles por un tiempo limitado entre otras. Pero la que llama tremendamente la atención son las 'motivaciones' las cuales irán cobrando una mayor importancia y protagonismo conforme vayamos avanzando, fuera de poder comprar otras. Según la que usemos, podremos obtener una mayor dosis de salud, armadura, u otras características más sin dejar de lado el poder personalizarlas. Una buena 'motivación' puede ser la clave para lograr superar un combate que parecía perdido.

Eso sí, habrá que cuidar que nuestra compañera no muera, ya que si esto sucede, nosotros también lo haremos, y comenzaremos desde el inicio del nivel. Dicho esto, 'Wolfenstein Youngblood' no es sencillo aunque tenga modo cooperativo. Es más, el modo 'normal' de los seis que posee es más difícil que 'Wolfenstein II' y si a esto le sumamos los pocos puntos de control o 'checkpoints' podremos terminar desesperados. Además, podremos recoger botiquines, comida, armadura y otros elementos más tal cual lo hemos hecho en entregas previas al igual que el cambio o uso de armas las cuales podremos ir mejorando como también nuestras habilidades.

Con relación a sus mecánicas de juego, los encargados de las entregas de 'Wolfenstein' siempre ha sido Machine Games, solo que esta vez Arkane Studios se suma al trabajo con ciertos detalles que lo hacen sentir algo novedoso, como por ejemplo el 'doble salto', lo cual nos permite acceder a ciertos lugares o llegar a otros que en principio parecían inalcanzables. Gracias a esto, y a otros detalles, 'Wolfenstein Youngblood' ofrece un mayor diseño de escenarios y verticalidad al momento de jugar.



Otro detalle interesante es el poder elegir cualquiera de las misiones que nos plantea 'Youngblood' aunque es probable que no tengamos acceso a una determinada si es que no hemos desarrollado otra previamente. Además, previamente se nos indica el nivel de dificultad de nuestros enemigos, y si no tenemos el mismo nivel por lo menos, estas se volverán un verdadero tormento.

'Wolfenstein Youngblood' rompe de forma clara con la forma lineal de las entregas previas. Y si bien no es necesario jugar los títulos previos, se disfruta mejor para quienes lo hayan hecho. Solo hay ciertos detalles a tener en cuenta, como el no tener un enemigo desde el principio al que debamos eliminar u odiar, por ejemplo. Gráficamente está un peldaño arriba de 'The New Colossus', goza de grandes entornos, es rápido, fluido y gozaremos de encuentros con una gran cantidad de enemigos sin caídas de cuadro. Posee un excelente doblaje, es rejugable y llega a precio reducido, cuarenta dólares en formato físico y treinta en descargar, por lo que es muy recomendable, pero creemos que pudo ser mejor incluso.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Bethesda, Arkane Studios

• GÉNERO: Acción, disparos primera persona

• DISTRIBUIDOR: Bethesda

• ​PUNTAJE: 8