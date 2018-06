'We Happy Few' , el juego de horror sicodélico llegará en versión física a Xbox One, PS4 y PC el 10 de Agosto de 2018. Este título -que aún no logra autorización para ser vendido en Australia- te lleva al mundo de 'Wellington Wells', una pintoresca ciudad inglesa de los años 60, donde los habitantes están siempre alegres gracias a ' Joy' , una píldora de la felicidad.

Sigue las historias de tres personas moderadamente terribles mientras tratan de pelear, escabullirse o lograr su escape de la ciudad. Explora el mundo de ' Wellington Wells' -Toma un paseo por el pueblo de 'Hamlyn', o explora intrépidamente lugares aún no descubiertos, simplemente no te pierdas en el 'Distrito de los Jardines'. Los 'Wastrels', que son alérgicos a la felicidad, viven allí, y no querrás asociarte con ellos, ¿verdad?



La versión física del juego de Gearbox llegará muy pronto.

- Distopía personalizada: El mundo retrofuturístico, psicodélico de 'Wellington Wells' se genera al azar, lo que significa que ¡nunca tendrás la misma experiencia dos veces!

- Un día en la vida: Ponte en los zapatos de tres 'Wellies', y juega a través de sus argumentos para descubrir la historia compleja de la ciudad y sus habitantes.



La nueva versión tiene, además de mejoras técnicas, nuevo contenido, diferente al del Early Access. Tras escuchar las opiniones de los fans, Gearbox hizo ajustes para que la narrativa tuviera más importancia; igualmente se mejoraron las interacciones con los personajes más llamativos del juego.