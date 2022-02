Square Enix anunció que la última adición a ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’, la nueva entrega de la franquicia, ya se encuentra disponible digitalmente para la familia de consolas Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC a través de Steam.

En esta nueva entrega los gamers escaparán a un mundo presentado en forma de cartas en la segunda entrega de la serie ‘Voice of Cards’, que vuelve a cobrar vida de la mano del equipo creativo de las queridas series ‘Nier’ y ‘Drakengard’, que incluye al director creativo Yoko Taro.

Ambientada en una remota cadena de islas que han sido protegidas por las doncellas durante generaciones, esta nueva aventura hará que los jugadores sigan al protagonista y a ‘Laty’, una chica que no logró convertirse en doncella, en una conmovedora historia para salvar a la gente de la isla mientras se enfrentan a la amenaza de la destrucción.

Y como plus a todo esto, ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’ llega con una serie de extras los cuales podrán ser adquiridos y que están basados en los títulos antes mencionados en forma de contenido descargable.

Tras el lanzamiento de ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’ el año pasado, los fans pueden ahora disfrutar de una segunda aventura por turnos en la franquicia ‘Voice of Cards’ contada completamente a través de cartas.

Tráiler de lanzamiento de ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’