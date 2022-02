Una ves mas Square Enix y el genial Yoko Taro nos traen otra fantástica aventura de ‘Voice of Cards’, este genial titulo donde se nos ira contando una historia narrada y deberemos tomar decisiones, movernos a través de un tablero y combatir con criaturas a través de una simple e intuitiva mecánica de combate por turnos; todo esto mediante el uso de cartas, que van desde los personajes, el equipamiento, los ítems y hasta el escenario.

Lo nuevo de Square Enix ofrece una gran historia manteniendo el sistema de juego visto en la entrega previa.

AVENTURAS

En esta segunda entrega titulada ‘The Forsaken Maiden’ o ‘La Sacerdotisa Renegada’ nos pondremos en los pies de un joven navegante quien iniciara una cruzada acompañada por una joven doncella amnésica y muda quienes en compañía de un singular espíritu, iniciaran una travesía que los llevara a través de islas legendarias, desiertos, bosques y zonas repletas de fantasticas criaturas, tratando de descifrar el misterio que envuelve su joven acompañante.

Ya en la primera entrega de ‘Voice of Cards’, tutulada ‘The Isle dragón Roars’, y lanzada en octubre del 2021 ya habíamos podido disfrutar de estas mecánicas de rol basada en exploración y combate por turnos, mediante el uso de un narrador y un muy deslumbrante diseño de personajes.

HERRAMIENTAS

Gracias a ser un titulo con el genial Yoko Taro como director creativo podremos disfrutar de una nada perdible colaboración de ‘NieR Automata’, la cual consta de un tablero, un set de dados, una mesa de juego, fichas y barajas de cartas de esta mítica serie de culto. Algo enteramente recomendable para disfrutar.

EXTRAS

Dirigido por Yoko Taro (‘NieR Automata’) y Kimihiko Fujisaka (‘Nier Replicant’, ‘Fire Emblem Heroes’ y ‘The Last Story’)en el diseño de personajes , ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’ nos plantea una historia nueva y totalmente independiente con respecto a su entrega anterior, dentro de un ambiente calmado y hasta melancólico narrado por un muy carismático ‘Game Master’ y cuyas mecánicas capturan toda la rica esencia de los juegos de tablero y cartas, con ataques que van desde lanzamientos de dados hasta la ya conocida tabla de debilidades.

CONCLUSIÓN

‘The Forsaken Maiden’ nos cuenta una ves mas una bella y fantástica historia con una narración excepcional que rescata y nos transporta a las maravillas de los juegos de rol.

El análisis de ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’ se ha desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Rol, Cartas

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8

Nuevo tráiler de ‘Voice of Cards: The Forsaken Maiden’