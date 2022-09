Los juegos de cartas siguen más que vigentes aunque pasen los años y gracias a Square Enix tenemos la tercera entrega de ‘Voice of Cards’, y en menos de un año. Y es que en diez meses ya tenemos tres títulos de esta franquicia, los cuales ofrecen entregas de una serie pero independientes, con historias propias aunque con las mismas sensaciones.

Si bien la nueva entrega de la franquicia mantiene mecánicas de juego ya conocidas, también presenta novedades.

REPARTIENDO

‘Voice of Cards: The Beasts of Burden’ se presenta como un juego de rol pero en una mesa y basado en cartas, mientras que toda la acción es narrada por un voz en ‘off’. Además, deberemos movernos por un tablero o ‘mundo’ gracias a una pieza la cual deberemos desplazar sobre cartas, las cuales irán destapándose conforme pasemos sobre estas. A esto, los combates y narrativa se combinan de forma perfecta aunque la acción real brilla por su ausencia.

Pero, luego de haber pasado algunos meses desde el lanzamiento de ‘The Forsaken Maiden’, toca el turno de ‘The Beasts of Burden’, un título el cual resultará familiar para todos aquellos que hayan jugado las entregas previas, pero como apuntaba antes, goza de un nuevo narrador. Otro aspecto interesante es el planteamiento de los tutoriales e introducciones, los cuales además son breves, pero que ayudan a todo novato. Y si ya eres un experto en este mundo, un repaso tampoco está demás.

VENGANZA

Con relación a la trama, con subtítulos en español incluídos, en ‘Voice of Cards: The Beasts of Burden’ asumiremos el rol de una jóven la cual ha crecido en un pueblo subterráneo. Por otro lado, ella anhela ver el cielo y las estrellas, pero los monstruos pululan en el mundo de arriba. Así que su única salvación es vivir bajo tierra. Pero esta tranquilidad llega a su fín cuando los monstruos rompen las defensas, destruyendo todo y a elominando a todos en su aldea. Es así que da inicio su historia, una de venganza y aventuras en la superficie, en un mundo del que no conoce nada.

Y como ya debes suponer, pasaremos gran parte del tiempo participando en combates aleatorios mientras exploramos el mundo los cuales se desarrollan mediante cartas. Pero en esta aventura no estaremos solos, ya que poco a poco se unirán otros personajes, los cuales gozarán de sus propias motivaciones. Los ataques de cada miembro del equipo estarán compuestos por básicos, y otros de mayor poder gracias a diversas cartas que iremos ganando conforme avancemos en nuestra aventura, esto fuera de el uso de dados o de inflingir efectos de estado.

Es decir, cada vez que juguemos, podremos obtener una gema la cual podremos gastar para realizar diversas acciones o hacer uso de otras cartas. Cuanto más poderosa sea la carta o su ataque, un mayot número de gemas deberemos de usar, así que la estrategia estará a la orden del dia, sobre todo cuando hagamos frente a bestias de gran poder.

Pero lo más llamativo a todo esto es que en ‘Voice of Cards: The Beasts of Burden’ podremos hacer uso de monstruos que previamente hayamos vencido en batalla. Así es, nuestros personajes gozan de una habilidad la cual les permite controlar a las bestias, pero sin que esto llegue a ser un título como ‘Pokémon’, ya que las cartas que recibiremos estarán relacionadas a la trama, aunque también podremos acceder a estas de forma aleatoria medianrte cofres, los cuales fungen de recompensas, y que le dan una cierta variante a las entregas previas de la franquicia.

CONCLUSIÓN

Si te gustaron los dos títulos previos de ‘Voice of Cards’, no tengo duda alguna de que ‘The Beasts of Burden’ te encantará, o incluso más. La narrativa engancha en todo momento, y poder saber más y más acerca de la trama y su protagonista principal es un placer. Por otro lado, el diseño visual mantiene el estilo ya conocido, aunque tal vez para algunos este sea un título más de lo mismo. Pero en nuestro caso, hemos salido muy contentos por todo lo que ofrece esta entrega.

El análisis de ‘Voice of Cards: The Beasts of Burden’ fue desarrollado gracias a una copia del título para consola PlayStation enviada por Square Enix.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PlayStation 4, PC

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Voice of Cards: The Beasts of Burden’