Del mismo modo que ‘The Last of US Part I’, todos aquellos que estén suscritos al servicio de ‘PlayStation Plus Premium’ ya pueden acceder a la versión de prueba de ‘Batman: Gotham Knights’ para PlayStation 5.

Así es, solamente aquellos que estén suscritos al nivel más caro del servicio de suscripción de ‘PlayStation Plus’ podrán acceder a esta versión del videojuego que llegó a todos los mercados a finales del año pasado.

Para poder acceder al mismo, y si eres parte de este grupo, lo único que debes hacer es acceder a la página del título para luego descargar esta versión de prueba y disfrutar de las primeras horas del videojuego.

Cabe recordar que ‘Batman: Gotham Knights’ llegó a nuestro mercado para PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Video análisis de ‘Batman: Gotham Knights’