Esta entrega desarrollada por Cyberconnect2 y distribuida por Bandai Namco nos demuestra cómo la Nintendo Swich puede llegar a albergar a los mejores títulos de la actual generación y trasladarlos a un entorno más personal y directo gracias a las capacidades de portabilidad de la consola.

En esta ocasión ‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ nos llega en todo su esplendor; recordemos que en esta entrega ya se incluye el último material para descargar que contiene a través de un modo historia, secuencias, personajes y eventos de la película de ‘Boruto: Naruto the movie’, para disfrutar completamente tanto en el modo portátil como en sobremesa.

A JUGAR

Los modos de juego que nos ofrece este título van desde ‘Modo Historia’, donde nos llevará a través de los eventos más representativos de las batallas de ‘Obito’ y ‘Madara’ contra los principales representantes de la ‘Gran alianza Shinobi’. Historia que también nos adentrará en el inicio de la disputa entre clanes y los orígenes de la rivalidad entre ‘Kakashi’ y ‘Obito’.

Además, también tendremos el ‘Modo Aventura’, el cual nos transportará a los eventos sucedidos luego de la guerra, donde a través de misiones primarias y secundarias recorreremos diferentes aldeas y lugares, descubriendo más secretos de los ninjas. Las mecánicas del modo aventura se nos presenta a modo de una especie de mundo abierto donde nuestros ‘shinobis’ podrán recorrerlo y conversar con diferentes personajes a lo largo de cada misión, así ir completando la aventura.

‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ ya se encuentra disponible para Nintendo Switch.

También podremos encontrar los modos de ‘Combate Libre’, ‘Combate en Línea’ y ‘Coleccionables’. Esta última adhesión contiene una innumerable cantidad de desbloqueables que serán el gran reto del título; podremos comprar mediante ‘Ryos’, desde herramientas ninja, trajes, frases, cartas, escenas y recuerdos, prácticamente gestionar todo accesorio personalizable para el videojuego.

Para ser más exactos este título lanzado en el año 2016 junto al contenido para descargar de ‘Boruto’ el cual llegó un año después, ha envejecido demasiado bien, pues para tener mas de 126 personajes, no deja de maravillarnos con sus secuencias, combates, modos de juego y doblajes geniales ya que incluye las voces habladas en español latino. Muchas de ellas, incluyendo la del propio ‘Naruto Uzumaki’, son un deleite a la vista y oídos.

Además, los combates pueden ser de uno contra uno así como en equipos de tres donde podremos cambiar de personajes de apoyo o utilizarlos para complementar nuestros ataques y de la misma forma lograr ataques conjuntos en equipo.

‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ ya se encuentra disponible para Nintendo Switch.

GRÁFICOS Y ANIMACIÓN

Los gráficos como ya es costumbre en este tipo de títulos de Bandai Namco son enteramente en tercera dimensión, con secuencias recreadas en ‘celshadding’ y generadas particularmente para contar cada secuencia dramática de los acontecimientos dentro de las guerras ninja.

Las animaciones son geniales y se notan muy bien elaboradas, los ataques y secuencias de acción desbordan de animación, efectos y mucho pero mucho dramatismo, tomando en cuenta que cada golpe, ataque, ‘jutsu’ o poder proyectado hacia el contrincante se logra sentir.

‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ ya se encuentra disponible para Nintendo Switch.

CONCLUSIÓN

En resumen, ‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ para la Nintendo Switch, es un titulo que nos garantizara entre treinta a cuarenta horas de secuencias de acción y diversión, a lo lardo de una historia repleta secuencias que nos contaran paso a paso las cada uno de los acontecimientos dentro de ‘Konoha’, aunque presenta algunas caídas de cuadro, y detalles a corregir como los ‘pop up’ en algunas secuencias al recorrer las aldeas ninja. Presenta una animación impecable, gran cantidad de personajes y ataques especiales que son un deleite para la vista. ‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ es un titulo recomendable para los fans y no tan fans de esta aclamada serie.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital de ‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ enviada por Bandai Namco para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Cyberconnect2

• GÉNERO: Acción, Aventura, Lucha, Anime

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• ​PUNTAJE: 8.5

VIDEO RECOMENDADO

Video análisis de ‘Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto’ en GameON Perú21TV