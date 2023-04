Uno de los títulos más populares en este momento, dentro del género de peleas y combate, es sin duda alguna ‘The King of Fighters XV’, el cual goza de una gran comunidad desde su lanzamiento a inicios del año pasado.

Pero si aún no has podido disfrutarlo, el videojuego de SNK ha estrenado una versión de prueba gratuita la cual ya está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Para ser más exactos, la tienda virtual de PlayStation Norteamérica, Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia.Lamentablemente, esta versión no está disponible en consolas de Microsoft y PC.

Y como era de esperar, en esta versión de prueba solo estará disponible una parte del juego, aunque los gamers que accedan al mismo podrán encontrar una cantidad generosa del mismo de personajes como también de sus modos de juego.

Detalles aparte, todos los datos guardados de esta versión de prueba (‘demo’) se podrán transferir a la versión final.

Video análisis de ‘The King of Fighters XV’

