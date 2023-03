Si eres de los gamers que esperan la llegada de ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′ y ya no pueden esperar al día de su lanzamiento, llegan muy buenas noticias desde la desarrolladora Platinum Games.

Y es que una versión de prueba del videojuego ya se encuentra disponible para todos los gamers poseedores de la Nintendo Switch.

‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′, título que llegará la próxima semana, planteará una versión distinta a lo que las entregas previas de la franquicia nos tienen acostumbrados Además, podremos conocer el camino que tomó ‘Bayonetta′ en sus inicios, una aprendiz de las artes oscuras.

Detalles aparte, esta versión de prueba permitirá disfrutar de los dos primeros capítulos del título, y si compramos el videojuego podremos llevar todo nuestro progreso al mismo. ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′ saldrá a la venta el proximo 17 de marzo.

Nuevo video de ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon′