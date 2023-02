El año pasado, llegó a PlayStation 4 y PlayStation 5 ‘God of War Ragnarok’, un título el cual cerró en gran forma el arco nórdico de ‘Kratos’ y compañía. Pero si aún no lo has podido disfrutar, llegan muy buenas noticias.

Y es que todos aquellos que estén suscritos al servicio de ‘PlayStation Plus Preium’ podrán disfrutar de los primeros minutos gracias a una versión de prueba del videojuego.

Detalles aparte, en estos momentos solo se puede acceder a esta versión de prueba en la región americana, pero se cree que esta versión estará disponible más adelante para otras zonas. Y por otro lado, esto aplica para ambas plataformas, PlayStation 4 y PlayStation 5.

Cabe recordar que este gran título se encuentra disponible en nuestro mercado desde el año pasado.

Video análisis de ‘God of War Ragnarok’

