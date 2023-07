Vaya sorpresa que llega desde Nintendo. Y es que ‘The Legend of Zelda: Oracle of Ages’ y ‘Oracle of Seasons’ ya se encuentran disponibles en el servicio en línea de Nintendo Switch, el Nintendo Switch Online.

Pero lo mejor de todo es que no hace falta se suscriptor al nivel de ‘Expansión’ de este servicio para poder jugar y disfrutar de estos dos videojeugos, ya que ambos títulos son de Game Boy Color.

Para poder acceder a estos dos títulos solo será necesario actualizar la misma aplicación, nada más.

‘The Legend of Zelda: Oracle of Ages’ y ‘Oracle of Seasons’ fueron desarrollados por Flagship y Capcom en conjunto con la misma Nintendo, pero lo mejor de todo es que ambos títulos pueden conectarse.

Nuevo tráiler de ‘The Legend of Zelda: Oracle of Ages & Seasons’