Si bien las cancelaciones en el mundo de los videojuegos no son muy comunes, suceden. Y esto se ha visto una vez más con ‘Just Cause Mobile’.

Así es, Anne-Lou Grosbois-Favreau, líder global de la marca ‘Just Cause Mobile’, informó que el desarrollo del título para dispositivos móviles ha sido detenido. Es por esto que el título ya no se encontrará disponible en las diversas tiendas digitales.

Detalles aparte, ‘Just Cause Mobile’ se encontraba disponible en forma de acceso anticipado, pero el título ha sido eliminado de las tiendas de Google Play.

Cabe recordar que el título de Square Enix fue anunciado durante el pasado The Game Awards en 2020, pero sufrió diversos retrasos. Esta entrega era una nueva propuesta luego de ‘Just Cause 4’, videojuego lanzado en el 2018. No se sabe si con esto habrá un ‘Just Cause 5’u otro título de la franquicia.

Tráiler de ‘Just Cause Mobile′