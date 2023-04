Vaya sorpresa por parte de SEGA. Y es que de la nada la compañía de videojuegos anunció un nuevo título gratuito de su personaje favorito, ‘Sonic’, solo que en este deberemos resolver el misterioso asesinato del erizo azul.

Así es, ‘The Murder of Sonic the Hedgehog’ nos presentará el cumpleaños de ‘Amy Rose’, por lo que todos sus amigos van a celebrarlo con una ‘murder party’, o lo que sería una fiesta en la que jugarán a resolver un asesinato, siendo la primera víctima ‘Sonic’, aunque hay algo siniestro en todo esto.

‘The Murder of Sonic the Hedgehog’ ya se puede encontrar disponible en PC vía Steam y aunque el título no es desarrollado por Sonic Team es SEGA la encargada del producto, el cual llega para celebrar el día de los inocentes.

Para descargarlo solo deben ir a la página oficial del juego en Steam, iniciar la sesión con su cuenta y descargarlo. Solamente tiene un peso de 443 MB y no requiere una PC de gama alta. Tal vez, el único detalle a tener presente, es que el título es solo en inglés.

Nuevo tráiler de ‘The Murder of Sonic the Hedgehog’