A estas alturas, las filtraciones de los títulos o videojuegos del servicio de ‘PlayStation Plus Essential’ no son nada raro, pero ahora la sorpresa ha sido mayor con otra filtración sobre algunos de los títulos que llegarán a la biblioteca de ‘PlayStation Plus Extra’ y ‘Premium’, la cual además fue confirmada por la misma PlayStation.

Para ser más exactos, primeramente, el reconocido filtrador (‘leaker’) billbil_kun había revelado varios de los títulos que estarán llegando a este servicio de PlayStation este mes de febrero: ‘Horizon Forbidden West’ y ‘Resident Evil VII’, esto fuera de ‘Borderlands 3′ y ‘Scarlet Nexus’.

Pero al pasar las horas, fue la misma compañía nipona la que además de confirmar estos cuatro títulos, reveló la totalidad de videojuegos que llegarán al servicio este mes y que aquí compartimos.

‘PlayStation Plus Extra’

‘Horizon Forbidden West’ (PS5 / PS4).

‘The Quarry’ (PS5 / PS4).

‘OUTRIDERS’ (PS5 / PS4).

‘Scarlet Nexus’ (PS5 / PS4).

‘Resident Evil 7′ (PS4).

‘Borderlands 3′ (PS5 / PS4).

‘TEKKEN 7′ (PS4).

‘Ace Combat 7′ (PS4).

‘Earth Defense Force 5′ (PS4).

‘Oninaki’ (PS4).

‘Lost Sphear’ (PS4).

‘I am Setsuna’ (PS4).

‘The Forgotten City’ (PS5 / PS4).

‘PlayStation Plus Premium’ (Deluxe)

‘The Legend of Dragoon’ (PS1).

‘Wild Arms 2′ (PS1).

‘Harvest Moon: Back to Nature’ (PS1).

‘Destroy All Humans!’ (PS4).

