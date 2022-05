Desde Ubisoft llegan muy buenas noticias. Y es que todos podrán disfrutar de ‘The Division 2′ todo un fín de semana gratuito, es decir del 13 al 15 de este mes en consolasXbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store y Ubisoft Store en Windows PC sin tener que gastar un sol.

Pero eso no es todo, ya que también la compañía gala anunció la próxima llegada de un nuevo contenido para el videojuego, el cual estará disponible desde el 12 de mayo para todos los los jugadores que tengan ‘The Division 2 Warlords of New York’, y que llevará por nombre ‘Temporada Nueve: Alianza Oculta’, junto a un nuevo modo de juego cooperativo para ocho jugadores.

Esta novena temporada, llevará a los agentes de vuelta al momento posterior a conseguir acabar con el traidor y antiguo comandante de ‘The Division’. Hay ahora un nuevo objetivo, el capitán ‘Lewis’, por lo que ‘The Division’ deberá reunir información y acabar con cuatro altos mandos de los ‘Hermanos Verdaderos’ antes de enfrentarse a él. La ‘Temporada Nueve’ es una de las tres temporadas previstas para este año.

Cabe resaltar que ‘The Division 2′ se encuentra disponible en nuestro mercado.

Nuevo tráiler de ‘The Division 2′