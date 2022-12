Para los que gustan de los títulos de disparos y acción llegan muy buenas noticias, y en especial si es que aún no has jugado ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′.

Y es que Activision anunció que el modo multijugador del exitoso título estará disponible, de forma gratuita, durante los próximos días.

El período de acceso gratuito dará inicio desde este 15 de diciembre a la 1 de la tarde, y terminará el próximo lubes a la misma hora.

Para poder acceder a esta fase del juego gratuito, solo deben descargar la versión gratuita que aparecerá en las diversas plataformas en las que se encuentra disponible el videojuego, vale decir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Video análisis de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2′