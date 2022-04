El mundo de las competencias NASCAR regresará a ‘Rocket League’ con el ‘NASCAR Fan Pass 2022′ el cual estará disponible desde el próximo 20 de abril en todas las plataformas.

El ‘NASCAR Fan Pass 2022′ llega con nuevo contenido temático para todo el año. El primero estará disponible en la tienda virtual del título este mes de abril, y contendrá tres autos (’NASCAR Next Gen Ford Mustang’, ‘NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro’ y el ‘NASCAR Next Gen Toyota Camry’).

Además, habrá nueve calcomanías de equipo ‘NASCAR’, así como letreros, y las ruedas ‘Next Gen Goodyear Racing’.

El ‘NASCAR Fan Pass 2022′ estará disponible por 1,100 Créditos a partir del 20 de abril y hasta el 26 de abril. Y más adelante se añadirá nuevo contenido.

Secuencia de juego de ‘Rocket League’

