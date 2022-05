Si aún no has podido disfrutar de ‘Call of Duty: Vanguard’, Activision te da una nueva oportunidad de poder hacer y probar sus modos de juego y mapas por toda una semana de acceso a su modo multijugador.

Y es que del 18 a 24 de este mes todos podrán acceder a esta modalidad de juego totalmente gratis.

El anuncio se aplica a todas las plataformas en las que se encuentra disponible el título, aunque no se encuentre disponible el modo ‘historia’ y los ‘zombies’.

Eso quiere decir que estarán disponibles más de veinte mapas y nueve modos de juego, incluyendo el nuevo mapa de la tercera temporada, ‘Mayhem’, el cual está basado en las películas de los monstruos de los años cincuenta.

Secuencia de juego de ‘Call of Duty: Vanguard’

