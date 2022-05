Una grata sorpresa ha revelado Ubisoft, ya que la compañía gala anunció que su servicio ‘Ubisoft+’ se unirá muy pronto al servicio de ‘PlayStaton Plus’, esto con motivo de la transformación que dicho servicio y su relanzamiento para el 22 de junio.

Gracias a esto, un total de 27 videojuegos podrán encontrarse para los gamers suscritos al servicio de PlayStation en sus modalidades ‘Extra’ y ‘Premium’.

MIRA: Se anuncia colaboración entre ‘PUBG MOBILE’ y ‘Evangelion’ [VIDEO]Pero esto no es todo, ya que desde la misma compañía gala indicaron que la cantidad de títulos será mayor, ya que superarán los 50 antes de que este año termine.

Entre los títulos que podremos encontrar tenemos ‘Assassin’s Creed Valhalla’, ‘For Honor’, ‘Child of Light’, ‘Far Cry 3: Blood Dragon’, ‘South Park: The Stick of Truth’, ‘The Division’, ‘Watch Dogs’, y muchos otros más.

Video análisis de ‘Assassin´s Creed Valhalla: El asedio a París’

TE PUEDE INTERESAR