El pasado domingo fue un día muy especial para todos los gamers y seguidores de la franquicia ‘The Last Of Us’, ya que tras varios meses de espera, se ha estrenado la serie de televisión basada en el videojuego en HBO Max.

Por lo que ahora, ya todos pueden visitar la plataforma de streaming y disfrutar del primer capítulo, el cual ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa especializada.

Y con relación a esto, desde Sony han querido celebrar esto de una forma muy especial. Y es que todos aquellos que estén suscritos al servicio de ‘PlayStation Plus Premium’, el nivel más alto del servicio de suscripción, tendrán acceso a la versión de prueba de ‘The Last of US: Part I’.

Esta versión de prueba es el ‘remake’, la cual fue publicada para PlayStation 5 y que fue publicada el año pasado. Además, permite jugar dos horas, y si desean seguir jugándolo habrá que adqurir el título completo.

