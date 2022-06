Si bien este año no se ha desarrollado el ‘E3′ no quiere decir que las grandes compañías no revelen grandes títulos y anuncios como es el caso de Devolver Digital.

Lo primero, es la revelación de la fecha de lanzamiento de la fecha de lanzamiento de ‘Cult of the Lamb’, un título con temática ocultista y conspiranóica, el cual llegará este 11 de agosto, y del cual ya hay una versión de prueba en PC vía Steam.

Además, se reveló ‘Anger Foot’, del cual se reveló un tráiler y una versión de prueba la cual ya se encuentra dispoible en PC.

Por otro lado, ‘Skate Story’, nos presenta la trama en donde siendo un demonio del inframundo recibímos una propuesta del mismo Diablo, quien nos dará un skate con un trato simple: patinar hasta la luna y enguillarla, esto para ser liberado. Como plus, también cuenta con una versión de prueba.

Y por último, tenemos ‘The Plucky Squire’, un título que llegará el próximo año y que promete llevar las aventuras de los clásicos cuentos a otro nivel. Una grata sorpresa.

Nuevo tráiler de ‘The Plucky Squire’