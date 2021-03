A la compañía francesa Ubisoft no le faltan juegos para dispositivos móviles, pero si aún no has probado alguno de los títulos que se encuentran en la tienda de iOS o Android, te estás perdiendo el poder disfrutar de grandes momentos.

Aquí te compartimos estos cinco juegos gratuitos, que abarcan desde combates mágicos hasta hambrientos tiburones, para asegurarte de que, independientemente de lo que sientas o de lo que te guste, hay algo para ti.

‘Might & Magic: Chess Royale’

En este título te enfrentas a un grupo de 99 contrincantes y, deberás luchar en partidas de ajedrez de uno contra una automáticas. Pierde tres partidas y serás eliminado. Podrás comprar y construir tu equipo de vampiros, fantasmas, druidas y otras criaturas en cada ronda mientras ganas oro y subes de nivel para expandir tu ejército.

‘Assassin’s Creed Rebellion’

Recluta ‘Asesinos’, construye y mejora tu base y libera España de las garras de los ‘Templarios’. ‘Assassin’s Creed Rebellion’ incluye más de 60 diferentes ‘Asesinos’ de casi cada era de la franquicia, incluyendo a favoritos como ‘Ezio’, ‘Altair’, ‘Kassandra’, y muchos más. Habrá que formar equipos de tres a través de cientos de misiones de estratégica en plataforma lateral. Mientras progresas, reclutarás a más asesinos con diversas habilidades y los subirás de nivel para enfrentar retos cada vez más difíciles, todo mientras manejas tu cuartel general.

‘Trials Frontier’

Este título incluye todo el frenético parkour en moto por el que son conocidos sus hermanos para consola y PC en un paquete móvil simplificado. El juego no pierde el tiempo y te mete de lleno en la acción antes de llevarte a tu pueblo, donde te enfrentarás a diferentes retos para ganar monedas y experiencia. A medida que subas de nivel, recogerás planos y tendrás acceso a nuevas motos, que podrás mejorar y fabricar piezas, además de pintarlas.

‘The Mighty Quest for Epic Loot’

Como era de esperarse por el título, en ‘Mighty Quest’ lo más importante es el botín. El juego trata de mejorar a tu héroe con las mejores armas, equipo, armadura y habilidades, para que puedas enfrentar a los enemigos más rudos. Con más de mil piezas de equipo únicas, las cuales puedes mejorar, no hay falta de botín o formas creativas de mejorar a tu personaje. Y una vez superado todo dirígete a la ‘Arena’ para enfrentar a otros jugadores.

‘Hungry Shark World’

Nada alrededor del océano y come todo tipo de criaturas marinas en una interminable batalla contra el hambre insaciable de tu tiburón, aunque las cosas se vuelven más interesantes cuando uno se da cuenta que en el océano hay criaturas más grandes que tú y te pueden hacer daño si tratas de comerlos.

