La compañía japonesa Square Enix ha presentado un nuevo título de ‘Tomb Raider’, en el cual encarnaremos nuevamente a ‘Lara Croft’, aunque con ciertos detalles a tener presentes.

Y es que lo primero a tener en cuenta es que este nuevo videojuego no será secuela de ‘Shadow of the Tomb Raider’, ya que será un juego gratuito para dispositivos móviles, iOS y Android.

Además, esta nueva entrega que llevará por título ‘Tomb Raider Reloaded’ y será publicado por Square Enix London Mobile. Como plus a todo esto, se ha revelado un tráiler en el cual podemos apreciar que el videojuego ofrecerá un estilo de caricaturesco, el cual además contará con la presencia de dinosaurios, además de otros seres.

Aún se desconoce su fecha de lanzamiento pero se espera que llegue en algún momento del 2021.

VIDEO RECOMENDADO

Video de presentación de ‘Tomb Raider Reloaded’

TE PUEDE INTERESAR