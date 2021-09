Cuando ‘Daemon X Machina’ salió a la venta en setiembre del 2019 generó mucha expectativa, y aunque tal vez no haya sido uno de los títulos más vendidos para la Nintendo Switch, si logró capitalizar y generar una buena base de seguidores.

Pero ahora, y tras el anuncio de Nintendo of Europe, se ha confirmado que todos aquellos que aún no lo han podido probar lo podrán hacer gracias a una versión gratuita.

Así es, una versión de prueba de ‘Daemon X Machina’ estará disponible a través de ‘Nintendo Switch Online’ desde el 13 hasta el 19 de setiembre.

Y aunque Nintendo of America aún no lo confirma de forma oficial, seguramente no tardarán en hacerlo.

