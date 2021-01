A pocos días para que termine el mes de enero, todos los usuarios suscritos al servicio de ‘PlayStation Plus’ esperan con muchas ansias la lista de títulos que llegarán al servicio para febrero.

Y con relación a esto, Sony ha revelado una gran selección de videojuegos que estarán disponibles desde el 2 del próximo mes.

Esta lista está compuesta por tres títulos, ‘Destruction AllStars’ para PlayStation 5, y ‘Control: Ultimate Edition’ junto a ‘Concrete Genie’ para PlayStation 4.

Los juegos de enero, ‘Maneater’, ‘Shadow of the Tomb Raider’ y ‘Greedfall’ aún se encuentran disponibles, así que no duden en añadirlos a su biblioteca.

Video análisis de ‘Concrete Genie’