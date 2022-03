Si bien la semana pasada la compañía japonesa SNK anunció la llegada del primer grupo de personajes vía contenido descargable de paga para ‘The King of Fighters XV’, ahora anunció que otro personaje más arribará muy pronto al título y de forma gratuita.

Así es, ‘Omega Rugal’, el infame personaje que apareció en la versión del año 95 para luego dejarse ver en juegos ‘Dream Match’ ha sido confirmado para el videojuego, y estará disponible desde el 14 de abril.

Pero esta no es la única novedad para el videojuego de SNK, ya que además de este personaje se anunció un nuevo modo de juego, el ‘Boss Challenge’, en el que haremos frente a una versión muy poderosa de ‘Omega Rugal’. Y si logramos vencerla, obtendremos varias recompensas.

Si aún no has podido ver nuestra video reseña en esta nota la compartimos para que no te la pierdas.

Video análisis de ‘The King of Fighters XV’

