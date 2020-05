Tratar de definir en una palabra la franquicia de ‘Mortal Kombat’ no sería muy complicado, ya que podríamos usar el término ‘brutalidad’. Pero en ciertos momentos los combatientes dejan de lado ese instinto contra sus rivales para dar paso a otro totalmente opuesto, en donde la amistad y armonía afloran.

Este es el nuevo enfoque que se le ha dado al nuevo tráiler de ‘Mortal Kombat 11: Aftermath’, el cual se encarga de mostrarnos los nuevos ‘Friendships’.

Y no solo esto, sino que además de poder apreciar y ver a diversos personajes como dejan de lado ese instinto salvaje para optar por otro más amigable, podemos escuchar el tema del grupo Smash Mouth ‘Why Can’t We Be Friends’.

Hay que aclarar que los ‘Friendships’ llegarán a ‘Mortal Kombat 11’ como una actualización gratuita, vale decir sin costo alguno, desde el próximo 26 de agosto, día en que estará disponible la expansión ‘Aftermath’, con una nueva historia y personajes.

Nuevo tráiler presentando los ‘Friendships’ de ‘Mortal Kombat 11’